Учащиеся минской гимназии № 75 воссоздали облик довоенной Хатыни

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Ко Дню Великой Победы учащиеся столичной гимназии № 75 воссоздали облик довоенной Хатыни. В основе макета - фрагмент карты 1939 года. Жилые дома и хозпостройки, границы дворов и расположение улиц - все разместили с максимально возможной исторической точностью. Юные исследователи изучали вырезки из газет, видеохронику и старые фотографии.

Константин Ероменко, учащийся гимназии № 75 г. Минска: Я работал над церковью, кладбищем. Пришлось искать много информации, опираясь не только на макет, но и смотреть церкви Логойского района, чтобы понимать, как их строили. Из материалов здесь с большего ткань, трава двух различных цветов, дорожки - это пробка тертая. Сама церковь сделана из бумаги, картона, пленки - тех материалов, которые можно найти под рукой дома.

Татьяна Войтенко, руководитель проекта "Хатынь рядом с нами": Можно восстановить церковь, можно восстановить дома, можно восстановить любой памятник архитектуры. Нельзя вернуть к жизни сожженных людей, о них мы можем только помнить. Только таблички стоят, на которых мы можем узнать, кто здесь жил. Презентацию проекта приурочили ко Дню Великой Победы. Макет пополнил фотодокументальную экспозицию мемориального комплекса.





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