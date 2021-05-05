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П. Шуба записала видеообращение с хештегом #РомаЖиви

05.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Небезразличные белорусы продолжают поддерживать юного героя из Мядельского района - 12-летнего Рому, который на руках вынес своего младшего брата. У него диагностированы ожоги 50 процентов тела, порезы на руках и теле.  Сейчас за  жизнь  подростка борются медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. 

Отвага, храбрость парня поражают даже взрослых. Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви. 

Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы. Подробности в наших следующих выпусках. 


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Небезразличные белорусы продолжают поддерживать юного героя из Мядельского района - 12-летнего Рому, который на руках вынес своего младшего брата. У него...
 
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