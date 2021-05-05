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В Ганцевичах возле здания суда нашли гранату. Эвакуировано 15 человек

05.05.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В доме возле здания районного суда Ганцевичей 4 мая обнаружили старую гранату, сообщает МЧС.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Боеприпас обнаружили на территории дома на улице Коммунистической. Это была граната времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место сотрудники милиции эвакуировали из здания районного суда 15 человек.

Группа разминирования изъяла гранату для уничтожения.

 
 
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