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В Ганцевичах возле здания суда нашли гранату. Эвакуировано 15 человек
05.05.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В доме возле здания районного суда Ганцевичей 4 мая обнаружили старую гранату, сообщает
Боеприпас обнаружили на территории дома на улице Коммунистической. Это была граната времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место сотрудники милиции эвакуировали из здания районного суда 15 человек.
Группа разминирования изъяла гранату для уничтожения.
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Боеприпас изъяли и уничтожили.
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