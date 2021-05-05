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Литовские рыбаки дважды за день заплыли в Беларусь

05.05.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовские пограничники оштрафовали рыбаков, которые заплыли на территорию Беларуси. Оба случая произошли в субботу, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.


Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Отец и сын, жители Шальчининкайского района, ловили рыбу в Пурвенайском пруду. Литовские пограничники зафиксировали, как они на лодке на четыре метра заплыли на территорию Беларуси.

По возвращению 44-летний сын и 73-летний отец были задержаны пограничниками. За незаконное пересечение государственной границы по неосторожности их оштрафовали на 35 евро.

В тот же день на нарушении на пруду Пурвенай попался еще один рыбак. Он пересек границу и на десять метров заплыл на территорию Беларуси. 56-летнему жителю Вильнюса также назначили штраф в 35 евро.

 
 
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Литовские пограничники оштрафовали рыбаков, которые заплыли на территорию Беларуси. Оба случая произошли в субботу, нарушители оштрафованы.
 
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