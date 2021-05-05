В Минске возбудили два уголовных дела за распространение информации о частной жизни судей

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили два уголовных дела по заявлениям судей. Дела касаются распространения сведений о частной жизни, сообщает столичная прокуратура.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Два уголовных дела по ч.1 ст. 179 Уголовного кодекса (Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну) возбудила прокуратура Ленинского района Минска.

Неустановленные лица в феврале и марте 2021 года разместили в общем доступе в телеграм-канале сведения о частной жизни потерпевших без их согласия. Отмечается, что там были персональные данные, информация о месте жительства «и другие, составляющие личную и семейную тайну».

Уголовные дела для предварительного расследования направили в Ленинский райотдел Следственного комитета.