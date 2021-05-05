ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске возбудили два уголовных дела за распространение информации о частной жизни судей

05.05.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили два уголовных дела по заявлениям судей. Дела касаются распространения сведений о частной жизни, сообщает столичная прокуратура.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Два уголовных дела по ч.1 ст. 179 Уголовного кодекса (Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну) возбудила прокуратура Ленинского района Минска.

Неустановленные лица в феврале и марте 2021 года разместили в общем доступе в телеграм-канале сведения о частной жизни потерпевших без их согласия. Отмечается, что там были персональные данные, информация о месте жительства «и другие, составляющие личную и семейную тайну».

Уголовные дела для предварительного расследования направили в Ленинский райотдел Следственного комитета.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске возбудили два уголовных дела по заявлениям судей. Дела касаются распространения сведений о частной жизни, сообщает столичная прокуратура.
 
Новости дня
Новости общества
 
В прокуратуру Германии подали заявление о совершении Александром Лукашенко «преступлений против человечности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by