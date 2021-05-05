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В Минске возбудили два уголовных дела за распространение информации о частной жизни судей
05.05.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске возбудили два уголовных дела по заявлениям судей. Дела касаются распространения сведений о частной жизни,
Два уголовных дела по ч.1 ст. 179 Уголовного кодекса (Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну) возбудила прокуратура Ленинского района Минска.
Неустановленные лица в феврале и марте 2021 года разместили в общем доступе в телеграм-канале сведения о частной жизни потерпевших без их согласия. Отмечается, что там были персональные данные, информация о месте жительства «и другие, составляющие личную и семейную тайну».
Уголовные дела для предварительного расследования направили в Ленинский райотдел Следственного комитета.
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В Минске возбудили два уголовных дела по заявлениям судей. Дела касаются распространения сведений о частной жизни, сообщает столичная прокуратура.
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