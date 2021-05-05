Дело Тихановского и его сторонников направлено в суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению в отношении блогера Сергея Тихановского и еще пяти обвиняемых, сообщили в главном надзорном ведомстве.

"Согласно материалам дела, Сергей Тихановский, Николай Статкевич а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Дело Тихановского

Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая на Советской площади в Гродно. В этот вечер здесь проходил сбор подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, блогер приехал на пикет как руководитель инициативной группы своей супруги.

Произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого был задержан Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей. В материалах уголовного дела фигурируют также и 900 тысяч долларов, которые были найдены оперативниками в доме Тихановского.

Последует

Читайте также: