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Мининформ вынес предупреждение газете Intex-press. «Белсоюзпечать» отказалась продавать издание
05.05.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Письменное предупреждение от Министерства информации получила редакция барановичской независимой газеты Intex-press, сообщает
В документе говорится, что решением суда интервью со Светланой Тихановской
Также 4 мая редакция получила письмо от директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать». В нем говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». Ранее продавать газету
Редакция сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем материалы редакции — интервью с Тихановской — экстремистскими. Когда был суд, была ли экспертиза, кто ее проводил, неизвестно.
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Ранее продавать газету отказались крупные торговые сети города.
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