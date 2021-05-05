Мининформ вынес предупреждение газете Intex-press. «Белсоюзпечать» отказалась продавать издание

Источник материала: Tut.by

Письменное предупреждение от Министерства информации получила редакция барановичской независимой газеты Intex-press, сообщает БАЖ .



Фото: Intex-press

В документе говорится, что решением суда интервью со Светланой Тихановской признано экстремистским , в связи с чем Мининформ «предупреждает о недопустимости нарушения требований статьи 38 «Закона о СМИ».

Также 4 мая редакция получила письмо от директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать». В нем говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». Ранее продавать газету отказались крупные торговые сети города .

Редакция сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем материалы редакции — интервью с Тихановской — экстремистскими. Когда был суд, была ли экспертиза, кто ее проводил, неизвестно.