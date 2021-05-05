В Гродно в помещениях, где были бистро «Семафор» и популярная «Пельменная», откроют кафе-пекарню

Источник материала: Tut.by

В Гродно для помещения бывшего ресторана-бистро «Семафор» спустя год простоя наконец нашли нового арендатора. Его определили на аукционе во вторник, 4 мая. Начальная сумма на торгах составляла 788 рублей. Но лот в итоге ушел за 52,8 тысяч рублей. Это в 67 раз больше, чем запрашивали изначально, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Помещение на Советской, 23, где располагался ресторан-бистро «Семафор, а до него работала «Пельменная», пустовало уже больше года, поэтому собственник этой недвижимости — Гродненский областной комитет природных ресурсов и окружающей среды — решил выставить ее на торги, чтобы определить нового арендатора.

Со стороны владельцев было одно условие — открыть там нужно либо заведение общепита, либо магазин. Начальная сумма на торгах составляла 788 рублей.

На торги во вторник, 4 мая, чтобы побороться за право арендовать бывший «Семафор» и «Пельменную», зарегистрировалось 7 претендентов. В итоге закончился аукцион на сумме в 52,8 тысяч рублей. Победителем стал владелец заведение с шаурмой и бургерами «Ш&Б», расположенное в цокольном этаже ТЦ на Калючинской, 21.

Также именно этот предприниматель в феврале этого года выкупил здание бывших «Колобков» в парке Жилибера, где две недели назад открыл еще один ресторан под вывеской «Ш&Б».

Как рассказал бизнесмен, на месте «Светафора» он хочет открыть кафе-кондитерскую с собственной пекарней.

Здание на Советской, 23, было построено в 1856 году. Первоначально дом принадлежал Северину и Теодоре Ромерам. Так как Северин являлся участником восстания 1863 года, его сослали в Сибирь, а здание продали семейству Ясеновских, которые открыли тут отель «Петербургский», а также лавку вин и колониальных товаров. В начале XX века здание снова меняет владельцев, которые переименовывают отель в «Московский». Среди гродненских старожилов это здание часто фигурировало как «дом повстанцев».

Кстати, в 1920-х годах здесь располагался Белорусский национальный комитет, проходили белорусские вечеринки, курсы языка, работали редакция газеты «Беларусь», Центральный белорусский совет Гродненщины, белорусский клуб «Наша хатка». И здесь же проходили заседания Правительства БНР. Белорусские деятели здесь обедали или собирались за чаем — и так обсуждали насущные государственные дела.