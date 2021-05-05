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На стройке «Гранд хаус» на Дзержинского, 19 был пожар. В МЧС сообщают, что никто не пострадал

05.05.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На стройке «Гранд хаус» на Дзержинского, 19 был пожар. В МЧС сообщают, что никто не пострадал.

На Дзержинского, 19 в Минске был пожар. На площади 7 «квадратов» горела кровля козырька подъезда строящейся секции. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 9.51.

Напомним, жилой комплекс «Гранд хаус» строит компания «Датч стар», он находится на Дзержинского, 19 возле станции метро «Грушевка».

 
Теги: Минск
 
 
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На Дзержинского, 19 в Минске был пожар. На площади 7 «квадратов» горела кровля козырька подъезда строящейся секции. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в...
 
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