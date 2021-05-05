Источник материала: Tut.by

На стройке «Гранд хаус» на Дзержинского, 19 был пожар. В МЧС сообщают , что никто не пострадал.

На Дзержинского, 19 в Минске был пожар. На площади 7 «квадратов» горела кровля козырька подъезда строящейся секции. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 9.51.

Напомним, жилой комплекс «Гранд хаус» строит компания «Датч стар», он находится на Дзержинского, 19 возле станции метро «Грушевка».