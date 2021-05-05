В Бресте завершились прения по делу о чучелах, рельсах, разрисованном киоске. Сколько запросил прокурор?

Источник материала: Tut.by

В Бресте прошли прения сторон по уголовному делу о вывешивании чучел в разных местах города, забрасывании яйцами и камнями опорного пункта милиции, поджоге ночью на безлюдной улице автомобильных покрышек, нанесении надписей на киоск «Табакерка», сообщает «Брестская газета» .



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Обвиняемыми по уголовному делу проходят 10 человек. Изначально их действия были расценены как злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и особо злостное хулиганство (часть 3 статьи 339 УК). Также им вменялась часть 1 статьи 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) за замыкание железнодорожных рельсов металлической проволокой.

На стадии судебных прений обвинение по ч. 3 ст. 339 УК было переквалифицировано на более легкую ч. 2 ст. 339: то есть с «особо злостного хулиганства» на «злостное хулиганство». Обвинение по статье 309 осталось неизменным.

Гособвинение считает вину фигурантов полностью доказанной и просит назначить следующее наказание:

Евгений Комбуль — 5 лет колонии общего режима;

Сергей Силич — 4 года колонии общего режима;

Максим Силюк — 2 года 6 месяцев колонии общего режима;

Максим Пытель — 3 года колонии общего режима;

Ольга Сыроватка — 2 года колонии общего режима;

Наталья Баринова — 1 год колонии общего режима;

Наталья Муратова — 1 год колонии общего режима;

Сергей Красовский — 2 года колонии общего режима;

Владимир Коцюбко — 1 год 6 месяцев колонии общего режима;

Марина Силенок — 1 год 6 месяцев «химии».

Приговор по делу огласят 18 мая в 10.30.

Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что показания фигурантов дела отличаются от того, что эти же люди говорили на этапе следствия. На просьбы пояснить противоречия обвиняемая Наталья Баринова 9 апреля в суде попросила не учитывать свои первоначальные показания, т. к. они были даны ею под давлением: по словам женщины, 17 ноября прошлого года следователи угрожали ей большим тюремным сроком и органами опеки, которые будто уже оформляют документы на то, чтобы отобрать ее 4-летнюю дочь. Также она сообщила, что в тот день ее допрашивали дважды и оба раза не по тому эпизоду, который вменяют на суде. По ее словам, перед вторым допросом, вечерним, повторились угрозы про ребенка и суровое наказание, женщина плакала. Жалобу на действия следователей Баринова решила не писать, т. к. опасалась еще большего давления на себя и свою семью.

Все остальные обвиняемые также просили брать во внимание показания именно с суда, а не с первых допросов. Например, Сергей Силич заявил, что просит не учитывать свои показания следствию, данные 12 ноября, потому что в тот момент он испытывал сильные боли в спине и волновался по поводу задержания своей жены: «В ходе задержания я получил травму спины, сильно болела спина, мне два раза в ИВС вызывали скорую. Я просто не хотел говорить. Грубо говоря, все, что я сказал на том допросе — там правды мало».

По информации правозащитников, супруга Силича провела в изоляторе полторы недели. У нее имеются проблемы со здоровьем, инвалидность. Никаких обвинений женщине в итоге не предъявили.