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В Бресте завершились прения по делу о чучелах, рельсах, разрисованном киоске. Сколько запросил прокурор?
05.05.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте прошли прения сторон по уголовному делу о вывешивании чучел в разных местах города, забрасывании яйцами и камнями опорного пункта милиции, поджоге ночью на безлюдной улице автомобильных покрышек, нанесении надписей на киоск «Табакерка», сообщает
Обвиняемыми по уголовному делу проходят 10 человек. Изначально их действия были расценены как злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и особо злостное хулиганство (часть 3 статьи 339 УК). Также им вменялась часть 1 статьи 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) за замыкание железнодорожных рельсов металлической проволокой.
На стадии судебных прений обвинение по ч. 3 ст. 339 УК было переквалифицировано на более легкую ч. 2 ст. 339: то есть с «особо злостного хулиганства» на «злостное хулиганство». Обвинение по статье 309 осталось неизменным.
Гособвинение считает вину фигурантов полностью доказанной и просит назначить следующее наказание:
Евгений Комбуль — 5 лет колонии общего режима;
Сергей Силич — 4 года колонии общего режима;
Максим Силюк — 2 года 6 месяцев колонии общего режима;
Максим Пытель — 3 года колонии общего режима;
Ольга Сыроватка — 2 года колонии общего режима;
Наталья Баринова — 1 год колонии общего режима;
Наталья Муратова — 1 год колонии общего режима;
Сергей Красовский — 2 года колонии общего режима;
Владимир Коцюбко — 1 год 6 месяцев колонии общего режима;
Марина Силенок — 1 год 6 месяцев «химии».
Приговор по делу огласят 18 мая в 10.30.
Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что показания фигурантов дела отличаются от того, что эти же люди говорили на этапе следствия. На просьбы пояснить противоречия обвиняемая Наталья Баринова 9 апреля в суде попросила не учитывать свои первоначальные показания, т. к. они были даны ею под давлением: по словам женщины, 17 ноября прошлого года следователи угрожали ей большим тюремным сроком и органами опеки, которые будто уже оформляют документы на то, чтобы отобрать ее 4-летнюю дочь. Также она сообщила, что в тот день ее допрашивали дважды и оба раза не по тому эпизоду, который вменяют на суде. По ее словам, перед вторым допросом, вечерним, повторились угрозы про ребенка и суровое наказание, женщина плакала. Жалобу на действия следователей Баринова решила не писать, т. к. опасалась еще большего давления на себя и свою семью.
Все остальные обвиняемые также просили брать во внимание показания именно с суда, а не с первых допросов. Например,
По информации правозащитников, супруга Силича провела в изоляторе полторы недели. У нее имеются проблемы со здоровьем, инвалидность. Никаких обвинений женщине в итоге не предъявили.
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В Бресте завершились прения по делу о чучелах, рельсах, разрисованном киоске. Сколько запросил прокурор?
Гособвинение запросило для девяти фигурантов дела наказание в виде лишения свободы, для еще одной обвиняемой - ограничение свободы.
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