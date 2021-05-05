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Въезд на все кладбища 11 мая будет бесплатным

05.05.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Въезд на все кладбища 11 мая будет бесплатным. Об этом сообщил 5 мая на пресс-конференции заместитель директора УП  "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Сергей Тур.

"В обычные дни вход платный: два рубля, для пенсионеров  – один рубль", – уточнил специалист.

Также на Радуницу на крупных кладбищах откроют вторые ворота и установят дополнительные контейнеры для мусора.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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На Радуницу на крупных кладбищах откроют вторые ворота и установят дополнительные контейнеры для мусора.
 
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