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Въезд на все кладбища 11 мая будет бесплатным
05.05.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая - Sputnik. Въезд на все кладбища 11 мая будет бесплатным. Об этом сообщил 5 мая на пресс-конференции заместитель директора УП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Сергей Тур.
"В обычные дни вход платный: два рубля, для пенсионеров – один рубль", – уточнил специалист.
Также на Радуницу на крупных кладбищах откроют вторые ворота и установят дополнительные контейнеры для мусора.
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На Радуницу на крупных кладбищах откроют вторые ворота и установят дополнительные контейнеры для мусора.
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