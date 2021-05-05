ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пропуска в погранполосу на Радуницу будут выдавать в день обращения

05.05.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. Для тех, кто посещает места захоронений, порядок пребывания в погранзоне будет упрощен - сократится срок выдачи пропусков, об этом сообщил журналистам начальник отдела Главного управления охраны границы Госпогранкомитета Иван Сергеев.

Специалист добавил, что такая упрощенная схема будет действовать с 8 по 11 мая. В обычные дни срок выдачи пропуска занимает до 5 дней.

"Данный документ требуется от иностранцев и граждан Беларуси для посещения кладбищ, расположенных именно в пограничной полосе, ее ширина - до 10 километров. А вот для въезда в приграничную зону, растянутой на глубину 30 -50 километров, пропуск нужно иметь только иностранным гражданам", - пояснил Сергеев.

Он уточнил, что для оформления пропуска нужно обратиться с заявлением в тот территориальный орган погранслужбы, на участке которого планируется посещение пограничной полосы.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно на Радуницу открываются дополнительные пункты пропуска, в нынешнем году этот день выпадает на 11 мая.
 
Новости дня
Новости общества
 
На стройке «Гранд хаус» на Дзержинского, 19 был пожар. В МЧС сообщают, что никто не пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by