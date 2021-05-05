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Пропуска в погранполосу на Радуницу будут выдавать в день обращения
05.05.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая - Sputnik. Для тех, кто посещает места захоронений, порядок пребывания в погранзоне будет упрощен - сократится срок выдачи пропусков, об этом сообщил журналистам начальник отдела Главного управления охраны границы Госпогранкомитета Иван Сергеев.
Специалист добавил, что такая упрощенная схема будет действовать с 8 по 11 мая. В обычные дни срок выдачи пропуска занимает до 5 дней.
"Данный документ требуется от иностранцев и граждан Беларуси для посещения кладбищ, расположенных именно в пограничной полосе, ее ширина - до 10 километров. А вот для въезда в приграничную зону, растянутой на глубину 30 -50 километров, пропуск нужно иметь только иностранным гражданам", - пояснил Сергеев.
Он уточнил, что для оформления пропуска нужно обратиться с заявлением в тот территориальный орган погранслужбы, на участке которого планируется посещение пограничной полосы.
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Традиционно на Радуницу открываются дополнительные пункты пропуска, в нынешнем году этот день выпадает на 11 мая.
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