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Сегодня в Совмине на вопросы граждан ответит Игорь Петришенко

05.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов.

Сегодня на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

7 мая вопросами граждан будет заниматься председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

Личные приемы будут проходить с 10 утра по предварительной записи. Номера телефонов: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.. 


 
 
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В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов. Сегодня на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Игорь...
 
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