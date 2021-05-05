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Сегодня в Совмине на вопросы граждан ответит Игорь Петришенко
05.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов.
Сегодня на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
7 мая вопросами граждан будет заниматься председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
Личные приемы будут проходить с 10 утра по предварительной записи. Номера телефонов: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69..
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В Совмине в мае пройдут приемы граждан. Их проведут руководители госорганов. Сегодня на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Игорь...
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