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Пенсии и пособия за 9 мая можно будет получить досрочно
05.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей выплата начнется с 6-го числа. В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях - с 7 мая. В Гомеле и Гродно выплата будет производиться 8 мая. В Белпочте также сообщили, что выплата пенсий и пособий за 11 мая в Минске и во всех областях начнется с 8-го числа. В отделениях почтовой связи Витебска, Гомеля и Гродно она будет производиться 10 мая.
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В отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей выплата начнется с 6-го числа. В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях - с 7 мая. В...
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