Пенсии и пособия за 9 мая можно будет получить досрочно

Источник материала: БT

В отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей выплата начнется с 6-го числа. В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях - с 7 мая. В Гомеле и Гродно выплата будет производиться 8 мая. В Белпочте также сообщили, что выплата пенсий и пособий за 11 мая в Минске и во всех областях начнется с 8-го числа. В отделениях почтовой связи Витебска, Гомеля и Гродно она будет производиться 10 мая.





Читайте также:



