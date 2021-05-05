ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ю. Дудкин: Планы Варшавы связаны с намерениями "отжать" часть территории Украины

05.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Украине поднимается очередная волна возмущения: в Сети обсудили совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева. По словам Зеленского, старые исторические недопонимания между Варшавой и Киевом наконец будут решены. Вот только избиратели этого не разделяют. Они считают, что планы Польши связаны с тем, чтобы "отжать" часть территории. Таким образом поляки под лозунгом  противостояния России попытаются собрать под своим крылом и привести к вассальной присяге украинцев. Эксперт Юрий Дудкин высказался о перспективах такого сотрудничества. 


В стране набирает обороты еще один скандал: у Порошенко нашли купленные через офшоры ценные произведения искусства за миллионы долларов. Среди них есть полотна Ильи Репина и Сальвадора Дали.

Бывший президент Украины контролировал не менее шести компаний, совершавших сделки, сообщили в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности. Также Порошенко и его жена Марина с 2009 по 2012 год приобрели итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму более 100 тысяч долларов. Согласно документам, просочившимся в Сеть, семья Порошенко контролировала и эту компанию.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине поднимается очередная волна возмущения: в Сети обсудили совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева. По словам Зеленского,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск готов к празднованию Дня Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by