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Воспоминания единственного в Беларуси оставшегося в живых бойца 17-й погранзаставы
05.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погранкомитет продолжает патриотический проект "Спасибо за Победу!". Смотрите воспоминания Федора Даниловича Присяча, единственного в Беларуси оставшегося в живых бойца 17-й погранзаставы 5-й погранкомендатуры 86-го Августовского пограничного отряда (видео).
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Погранкомитет продолжает патриотический проект "Спасибо за Победу!". Смотрите воспоминания Федора Даниловича Присяча, единственного в Беларуси оставшегося в...
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