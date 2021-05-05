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«Из-за ожога губы срослись». История Кати и ее сына, который проглотил средство для очистки труб
05.05.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Был обычный день, Катя убирала в квартире, а годовалый Рома внимательно наблюдал за мамой. В какой-то момент мальчик пополз в другую комнату. Там, рядом с ребенком, который начинал задыхаться и чернеть, Екатерина увидела банку средства для прочистки труб. Дальше все как в тумане: попытки промыть рот самостоятельно, скорая помощь, реанимация и много слез. Врачи боролись за жизнь Ромы, которому поставили диагноз химический ожог полости рта, гортани и пищевода. Губы мальчика были сожжены, язык был припаян к небу. Екатерина не могла и не может поверить, что это произошло с ней и с ее единственным сыном. Питается и дышит теперь Рома только через трубки, голосовые связки также повреждены и общаться приходится жестами. Материнское чувство вины не пройдет никогда, но Екатерина очень надеется, что Рома сможет ее простить. Мы продолжаем проект «
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Сейчас Рома питается и дышит через трубки.
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