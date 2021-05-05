«Из-за ожога губы срослись». История Кати и ее сына, который проглотил средство для очистки труб

Источник материала: Tut.by

Был обычный день, Катя убирала в квартире, а годовалый Рома внимательно наблюдал за мамой. В какой-то момент мальчик пополз в другую комнату. Там, рядом с ребенком, который начинал задыхаться и чернеть, Екатерина увидела банку средства для прочистки труб. Дальше все как в тумане: попытки промыть рот самостоятельно, скорая помощь, реанимация и много слез. Врачи боролись за жизнь Ромы, которому поставили диагноз химический ожог полости рта, гортани и пищевода. Губы мальчика были сожжены, язык был припаян к небу. Екатерина не могла и не может поверить, что это произошло с ней и с ее единственным сыном. Питается и дышит теперь Рома только через трубки, голосовые связки также повреждены и общаться приходится жестами. Материнское чувство вины не пройдет никогда, но Екатерина очень надеется, что Рома сможет ее простить. Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

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5228 6005 0099 3821

Получатель - Ладыгина Татьяна (родная тетя Ромы)

В назначении платежа указывать: На лечение Ромы Для международных переводов

SAROKINA KATSIARYNA PayPal

katerina_sorokina@internet.ru Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №230 ОАО «Беларусбанк» — г.Поставы, ул. Юбилейная, 2А;

БИК AKBBBY2X

УНП 100325912 Транзитный счет

BY27 AKBB 3819 3821 0003 0000 0000 BY10 AKBB 3134 0000 0067 7007 0000 (Белорусский рубль)

BY88 AKBB 3134 3000 0029 3007 0000 (Российский рубль)

BY65 AKBB 3134 1000 0036 6007 0000 (Доллар США)

BY10 AKBB 3134 2000 0032 1007 0000 (Евро)



Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Сорокиной Екатерины Святославовны для лечения Сорокина Романа Юрьевича

