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В Могилеве начали отключать отопление

05.05.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отключать отопление в жилом секторе начали в Могилеве. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ Могилевского горисполкома Игорь Даньков, пишет портал Mogilevnews.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, в связи с потеплением, в том числе с постепенным повышением температуры воздуха выше 8 градусов на протяжении трех суток, принято решение об отключении отопления в жилом секторе Могилева. Производиться оно будет поэтапно в течение трех-четырех дней, а стартовало во второй раз с 4 мая.

В социальных объектах — в детских садах, школах, больницах, музеях, театрах и др. пока отключать отопление не будут.

Напомним: решение об отключении отопления принимается, если температура +8 градусов продержится не менее 3 суток подряд.

 
Теги: Могилев
 
 
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В связи с потеплением, в том числе с постепенным повышением температуры воздуха выше 8 градусов на протяжении трех суток, принято решение об отключении отопления в...
 
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