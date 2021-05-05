В Могилеве начали отключать отопление

Источник материала: Tut.by

Отключать отопление в жилом секторе начали в Могилеве. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ Могилевского горисполкома Игорь Даньков, пишет портал Mogilevnews.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, в связи с потеплением, в том числе с постепенным повышением температуры воздуха выше 8 градусов на протяжении трех суток, принято решение об отключении отопления в жилом секторе Могилева. Производиться оно будет поэтапно в течение трех-четырех дней, а стартовало во второй раз с 4 мая.

В социальных объектах — в детских садах, школах, больницах, музеях, театрах и др. пока отключать отопление не будут.

Напомним: решение об отключении отопления принимается, если температура +8 градусов продержится не менее 3 суток подряд.