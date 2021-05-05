|
Число ветеранов ВОВ стремительно сокращается. В каком регионе их больше всего проживает
05.05.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной. На 1 апреля этого года в нашей стране их насчитывалось 3337,
Сколько ветеранов ВОВ в Беларуси и как их число отличается по регионам
На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда.
Больше всего ветеранов ВОВ на начало апреля этого года проживало в Минске — 993 человека, а меньше всего — в Гродненской области — 241.
При этом за последний год — сравнение данных на начало 1 апреля этого года и такого же периода 2020-го — больше всего количество ветеранов ВОВ сократилось в Минске — на 419 человек.
Напомним, на 1 апреля 2014 года в Беларуси
Как сообщалось ранее, ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая в этом году
При этом для ветеранов ВОВ предусмотрены повышения, надбавки, доплаты к пенсиям, а также льготы.
В нынешнем году на 9 мая,
На площади Победы запланировали концерт «Подвиг народа бессмертен». На прошлой неделе появился
Также в Минске на 9 мая запланирован фейерверк. Судя по
В регионах на 9 мая также
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов ВОВ. На 1 апреля этого года в нашей стране насчитывалось 3337 ветеранов ВОВ, сообщают в Минтруда. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)