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Число ветеранов ВОВ стремительно сокращается. В каком регионе их больше всего проживает

05.05.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной. На 1 апреля этого года в нашей стране их насчитывалось 3337, сообщают в Минтруда. Это на 1469 человек меньше, чем годом ранее. Напомним, ветеранам ВОВ к 9 мая в этом году в Беларуси не планируют выплачивать единовременную матпомощь (в некоторых других странах ветераны получат такие выплаты). На 9 мая в стране намерены устроить фейерверк, концерты, чествование флага, запуск красно-зеленых шариков.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сколько ветеранов ВОВ в Беларуси и как их число отличается по регионам

На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда.

Больше всего ветеранов ВОВ на начало апреля этого года проживало в Минске — 993 человека, а меньше всего — в Гродненской области — 241.

При этом за последний год — сравнение данных на начало 1 апреля этого года и такого же периода 2020-го — больше всего количество ветеранов ВОВ сократилось в Минске — на 419 человек.

Напомним, на 1 апреля 2014 года в Беларуси проживало 20 694 ветерана (в 2013 году — 25,3 тысячи, в 2012-м — 30,5 тысячи). По данным на 1 июля 2006 года, в Беларуси насчитывалось 72 395 ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщалось ранее, ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая в этом году не планируют выплачивать единовременную материальную помощь. Как правило, решение о подобных выплатах принимается президентским указом, причем заранее до праздника, чтобы непосредственно к 9 мая выплаты были уже получены. В этом году подобное решение о выплате единовременной матпомощи не принято, по крайней мере, по состоянию на 4 мая. Предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены, так как это были юбилейные годы. В 2018-м, к примеру, таких выплат не было.

При этом для ветеранов ВОВ предусмотрены повышения, надбавки, доплаты к пенсиям, а также льготы.

В нынешнем году на 9 мая, судя по сайту госзакупок, в Минске будет насыщенная программа. На площади Государственного флага намечено чествование флага и герба.

На площади Победы запланировали концерт «Подвиг народа бессмертен». На прошлой неделе появился тендер на техобеспечение мероприятия. Стоимость этой закупки оценивается в 430 000 рублей, тендер уже завершен. А еще зачем-то закупают 4 тысячи шаров с гелием (вы догадываетесь, какого цвета).

Также в Минске на 9 мая запланирован фейерверк. Судя по тендеру, размещенному на сайте госзакупок, из бюджета на оборудование для зрелища готовы потратить 230 тысяч рублей.

В регионах на 9 мая также планируется праздничная программа.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов ВОВ. На 1 апреля этого года в нашей стране насчитывалось 3337 ветеранов ВОВ, сообщают в Минтруда. Это...
 
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