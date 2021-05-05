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В Минском районе бухгалтер присвоила десятки тысяч долларов и потратила их в казино

05.05.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бухгалтер одного из частных предприятий Минского района подделывала командировочные документы, с помощью чего сумела присвоить десятки тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: Reuters

Бухгалтер одного из частных предприятий Минского района за 2018 и 2019 годы мошенническим путем присвоила себе значительные суммы денег. Как утверждается, 52-летняя женщина указывала ложные данные в бухгалтерской документации, которая касалась расходов сотрудников по командировкам за рубеж и их отчетов об использовании средств, а также подделывала подписи как рядовых работников, так и руководителей — в итоге в ее распоряжении оказалось более 70 тысяч долларов и около 7 тысяч евро. Также сообщается, что в 2019 году женщина, используя различные предлоги, сумела получить деньги и имущество 19 сотрудников предприятия, четырех банковских учреждений и оператора связи на сумму более 57 тысяч рублей.

Как оказалось, причиной стало пристрастие бухгалтера к азартным играм: все полученные деньги она оставляла в игорных заведениях, в которые приходила почти каждый день. В отношении женщины, которая не стала отрицать свою вину, возбуждено дело по части 4 статьи 211 (Присвоение либо растрата), части 4 статьи 209 (Мошенничество) и части 1 статьи 427 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Беларуси.

Были допрошены более сотни свидетелей и проведены различные экспертизы, а сама обвиняемая в данный момент находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
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Как сообщается, полученные деньги женщина тратила в игорных заведениях, которые посещала практически каждый день.
 
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