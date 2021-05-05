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Тихановского будут судить по четырем статьям, Статкевича по одной

05.05.2021 13:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд дела Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других обвиняемых по делу.

Сразу по четырем статьям Уголовного кодекса будут судить: Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. (по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

• По двум статьям — Лосика И.А., Цыгановича В.В. – по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

• Статкевича Н.В. – по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Генпрокуратура сообщает, что согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович другие граждане «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов в 2020 году».

Напомним, что Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе сперва появились провокаторы, а потом буквально за пару минут появился ОМОН.

Известный белорусский оппозиционер Николай Статкевич был задержан перед выборами 2020 года.

В конце апреля СК передал их дело в Генпрокуратуру.

 
Теги: Гродно
 
 
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд дела Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других обвиняемых по делу.
 
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