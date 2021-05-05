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Тихановского будут судить по четырем статьям, Статкевича по одной
05.05.2021 13:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд дела Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других обвиняемых по делу.
Сразу по четырем статьям Уголовного кодекса будут судить: Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. (по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь);
• По двум статьям — Лосика И.А., Цыгановича В.В. – по ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
• Статкевича Н.В. – по ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Генпрокуратура сообщает, что согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович другие граждане «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов в 2020 году».
Напомним, что Тихановский
Известный белорусский оппозиционер Николай Статкевич
В конце апреля СК
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Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд дела Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика и других обвиняемых по делу.
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