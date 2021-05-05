ФСБ: Федуту в Москве нашли по камерам видеонаблюдения

Сотрудникам ФСБ удалось найти политолога Александра Федуту (теперь задержанного по «делу о госперевоте») с помощью камер видеонаблюдения одного из московских дворов. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы, сотрудникам российских силовых ведомств удалось получить информацию о том, где именно Александр Федута снимал квартиру», - рассказал силовик.

По его словам, сотрудники ФСБ вычислили все передвижения Федуты, когда он вышел из такси и направлялся в съемную квартиру, расположенную возле станции метро «Белорусская».

Отмечается, что видеозапись о передвижениях политолога удалена.

«Дело о госперевороте»

17 апреля ОНТ показало сюжет , где говорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Сами «заговорщики» пояснили , что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

Глава КГБ Иван Тертель заявил , что его ведомство завершило «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности».

28 апреля в эфире «ОНТ» вышел фильм «Убить президента», в котором подробнее показан допрос обвиняемых по «делу о госперевороте», где они признали свою вину, а также рассказывается о четвертом фигуранте дела – Ольге Голубович.

Через два дня, 30 апреля, КГБ Беларуси раскрыло имена всех обвиняемых по делу. Как заявил официальный представитель КГБ Андрей Ярош, в заговоре с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК) обвиняются: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.