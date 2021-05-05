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ФСБ: Федуту в Москве нашли по камерам видеонаблюдения
05.05.2021 14:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудникам ФСБ удалось найти политолога Александра Федуту (теперь задержанного по «делу о госперевоте») с помощью камер видеонаблюдения одного из московских дворов. Об этом ТАСС
«Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы, сотрудникам российских силовых ведомств удалось получить информацию о том, где именно Александр Федута снимал квартиру», - рассказал силовик.
По его словам, сотрудники ФСБ вычислили все передвижения Федуты, когда он вышел из такси и направлялся в съемную квартиру, расположенную возле станции метро «Белорусская».
Отмечается, что видеозапись о передвижениях политолога удалена.
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Сотрудникам ФСБ удалось найти задержанного по «делу о госперевоте» политолога Александра Федуту с помощью камер видеонаблюдения одного из московских дворов.
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