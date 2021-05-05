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Рокоссовский белорус? Установлен новый факт в биографии полководца

05.05.2021 14:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. В архиве найдена запись о рождении Маршала Советского Союза и Маршала Польши Константина Рокоссовского, сообщили в Национальном архиве Беларуси.

Запись о рождении Константина Рокоссовского обнаружил уроженец села Сомино Ивацевичского района Брестской области Владимир Абрамчук во время работы в читальном зале архива при изучении собственной родословной.

Найденные исследователем документы говорят о том, что известный полководец родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (теперь это Ивацевичский район Брестской области).

В Национальном архиве напомнили, что сам Константин Рокоссовский указывал разные места и даже даты своего рождения. По одним данным, он родился 9 (21) декабря 1894-го, по другим - 9 (21) декабря 1896-го. Место рождения - Варшава и Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация.

Поскольку биографы маршала не смогли найти записи в метрических книгах, вопрос о точном месте и времени рождения известного военного оставался открытым.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском архиве исследователь обнаружил запись в метрике, которая свидетельствует о том, что один из маршалов Победы родился в белорусском городке Телеханы.
 
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