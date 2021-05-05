|
К акции поддержки Ромы присоединились школьники городов Беларуси
05.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения.
Юные герои среди нас. Добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления люди со всей страны записывают целыми классами.
К акции поддержки Ромы присоединились школьники из Чаусов, Пухович, Ольшан и многих других городов Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поступил по-мужски, отмечают пользователи в соцсетях. Настоящий пример для подрастающего поколения. Юные герои среди нас. Добрые слова и пожелания скорейшего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)