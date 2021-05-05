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Юного героя Рому сегодня поддерживает вся Беларусь
05.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Храбрый поступок не по годам, это отмечают все. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив ожоги 50 процентов тела, а также многочисленные порезы на руках и теле. За жизнь мальчика из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Поддерживает героя и вся Беларусь.
Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви.
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Храбрый поступок не по годам, это отмечают все. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив ожоги 50 процентов тела, а также многочисленные...
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