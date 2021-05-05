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В Минске под звуки духового оркестра поздравили Любовь Кормановскую

05.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До Великой Победы оставалось 4 дня. Белорусы чтят и свято хранят память о самоотверженных подвигах  поколения победителей. В преддверии 9 Мая мы продолжаем чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в  белорусской столице под звуки духового оркестра поздравили Любовь Кормановскую. В этом году ей исполняется 101 год. На фронт она попала в 1942-м. Будучи медсестрой, спасала жизни солдат и офицеров в госпитале 1645-го истребительно-противотанкового полка Подмосковья. Вместе с бойцами Красной армии прошла Украину, Польшу и Чехословакию. Победу встретила на границе с Германией. 

Любовь Кормановская, ветеран Великой Отечественной войны: Конечно, такое тяжелое было время. Но наши воины молодцы, они все пережили, а мы им помогали, хорошо лечили, и они быстро уходили из госпиталя в строй. 

Слова благодарности ветеранам за мирное небо над головой сегодня звучат по всей стране. Беларусь помнит, какой ценой нам досталась Победа! 


 
 
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До Великой Победы оставалось 4 дня. Белорусы чтят и свято хранят память о самоотверженных подвигах  поколения победителей. В преддверии 9 Мая мы продолжаем...
 
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