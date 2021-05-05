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Дело Тихановского и его сообщников направлено в суд

05.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генпрокуратура направила в суд дело Тихановского и его сообщников. Согласно материалам дела, обвиняемый вместе со Статкевичем, а также привлеченными ими сообщниками с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков во время подготовки и проведения выборов Президента. Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в интернете публичные призывы к подготовке, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях. Сергей Тихановский и его сообщники под различными предлогами (в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты) проводили незаконные массовые мероприятия в разных городах Беларуси, во время которых распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране. По информации Генпрокуратуры, обвинение Тихановскому, Сакову, Попову, Лосику, Цыгановичу и Статкевичу предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами. Обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.


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Теги: Гомель
 
 
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Генпрокуратура направила в суд дело Тихановского и его сообщников. Согласно материалам дела, обвиняемый вместе со Статкевичем, а также привлеченными ими...
 
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