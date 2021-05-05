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Видеообращений #РомаЖиви в поддержку юного героя становится больше
05.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За жизнь юного героя из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. 12-летнего Рому в эти дни поддерживает вся Беларусь. Мальчик вынес на руках из пожара своего младшего брата. У подростка диагностированы ожоги 50 процентов тела, порезы на руках и теле.
Отвага и храбрость парня поражают даже взрослых. Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви.
Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы. Подробности в наших следующих выпусках.
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За жизнь юного героя из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. 12-летнего Рому в эти...
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