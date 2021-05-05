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В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций

05.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Регистрация жилищных облигаций теперь под запретом. Президент накануне подписал указ. Документ запрещает застройщикам продавать жилье через облигации. Он призван защитить интересы белорусов, которые инвестируют в жилищное строительство. Прежняя система способствовала появлению долгостроев, уверены эксперты, так как застройщик не был обязан уплаченные за облигации деньги пускать на возведение жилья. Указ предусматривает ряд исключений из правила. Они касаются реализации отдельных инвестиционных договоров. Документ вступает в силу через полгода.

 
 
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Регистрация жилищных облигаций теперь под запретом. Президент накануне подписал указ. Документ запрещает застройщикам продавать жилье через облигации. Он...
 
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