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Формирование патриотических ценностей и сохранение исторического прошлого Беларуси. В БГУ стартовал форум "Свет Великой Победы". В нем принимают участие более 150 представителей студенческих объединений из Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. На протяжении трех дней на базе оздоровительного комплекса "Бригантина" участники пройдут через многочисленные исторические квизы, тренинги и лекции.

Михаил Дегтяренко, студент филологического факультета БГУ: Я считаю, что не только 9 Мая важно проводить такого рода мероприятия. Это в целом, как сейчас модно говорить, должно быть майнстримом. Мы должны помнить о подвиге предыдущих поколений, мы должны это сохранять и главное - сохранять правду, ведь историю в последнее время любят переписывать очень круто. Наша задача - сохранить объективные факты о событиях Великой Отечественной войны, которая прошлась по нашей республике смертоносно и масштабно.

Ангелина Пинчук, студентка факультета географии и геоинформатики БГУ: Знать историю своей страны очень важно, чтобы не допустить ошибок прошлого. Ведь каждый пишет историю под себя, и когда мы все объединяемся, все-таки видим, что является правдой. Молодежный форум проводится ежегодно и приурочен к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





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