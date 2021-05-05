«Не смог наблюдать со стороны». Вынесен приговор участнику инцидента в Жодино, когда милиционер ударил женщину

Источник материала: Tut.by

Видео инцидента в Жодино, когда милиционер так ударил по лицу женщину, что она упала, в сентябре прошлого года облетело интернет и вызвало резонанс в обществе. В действиях силовика Следственный комитет не увидел ничего противозаконного . Однако под «уголовкой» оказались двое: девушка, которая сорвала с сотрудника маску, и Дмитрий Янковский. Мужчина тогда подбежал к силовику и оттолкнул его от упавшей. Суд посчитал это насилием и 4 мая назначил ему год лишения свободы, хотя гособвинитель запрашивал более мягкое наказание.



Фото: TUT.BY

Инцидент произошел в сентябре 2020 года на парковке у торгового центра «Элегант» в Жодино. Наиля Гусакова стала свидетельницей того, как сотрудники милиции остановили машину, которая посигналила в знак солидарности с проходящими мимо людьми.

— Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — рассказывала женщина TUT.BY. — Я слышала, как люди кричали: «Выпускай!». Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее.

Дальнейшее, признавалась Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.

— Он стоял спокойно, вполоборота от меня, и я даже не ожидала, что он меня ударит, — вспоминала Наиля. — Он ничего мне не сказал. Мгновение — прилетает удар, и я падаю. Следующие минуты две я не очень хорошо помню. Пришла в себя, когда меня уже держала незнакомая женщина и давала воду. Спустя некоторое время я поняла, что нет моего телефона. На стоянке оставались правоохранители, мы с друзьями туда вернулись. Пожилой милиционер спросил, в чем дело. Мы сказали, что нет телефона. Он зашел в микроавтобус, куда увели майора, который меня ударил, нашел телефон и вернул его мне. Так получилось, что после удара милиционера увели в сторону, в микроавтобус, его коллеги, а меня в другую сторону оттащили люди, которые там были.

Наиля Гусакова написала заявление в Следственный комитет на милиционера Николая Барановского. Однако в возбуждении уголовного дела отказано . В УСК по Минской области считают, что с его стороны «не были превышены пределы применения физической силы, а причиненный вред соразмерен силе преодолеваемого противодействия, в том числе предполагаемого», Барановский «действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости», «никто из опрошенных сотрудников ГОВД не видел непосредственно момент применения Барановским физической силы к Гусаковой». При этом очевидцы засняли на видео инцидент, ролик сразу же появился в интернете.

Однако на этом дело не закончилось. В марте был задержан 29-летний Дмитрий Янковский, он был очевидцем инцидента на парковке 13 сентября, заступился за женщину, которую ударил милиционер. В отношении него завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет).

— Два месяца Диму продержали в СИЗО, — рассказала TUT.BY его подруга Юлия. — В суде он признавал, что дотронулся до милиционера, но никаких увечий он ему не нанес, просто заступился за женщину, которая упала от удара. И адвокат указывал на то, что с детства нас учат, что нужно защищать детей, стариков и женщин. Кроме того, защитник обратил внимание, что долг каждого гражданина препятствовать совершению преступления, а именно так выглядели действия милиционера. Дима даже не знал ту женщину, у него нет юридического образования, чтобы с ходу оценить, как будут расценены его действия, все произошло быстро.

По словам Юлии, которая присутствовала на суде, Дмитрий еще до процесса выплатил потерпевшему компенсацию.

— Адвокат говорил, что два месяца, которые Дима провел за решеткой до суда, достаточное наказание. Прокурор запросил два с половиной года «химии», но суд постановил год в колонии. Мы все были в шоке. Дима, конечно, держится, но никто не ожидал, что судья даст более суровое наказание, чем просил прокурор. Дима очень хороший, отзывчивый человек. Он всегда готов прийти на помощь, поэтому и попал в такую ситуацию, просто не смог наблюдать со стороны, как бьют женщину. Для нас он герой, настоящий мужчина.

До задержания Дмитрий работал кладовщиком на частном предприятии. Его коллеги написали письмо в поддержку, указывали, что готовы лично за него поручиться. Ранее он не был судим. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Фото: личный архив Анастасии Герилович

Напомним, по этому инциденту есть еще одно уголовное дело. В начале апреля была задержана жительница Жодино Анастасия Герилович. Она сняла маску с милиционера Барановского, когда тот ударил Наилю Гусакову. Теперь ей предъявлено обвинение по той же статье, что и у Дмитрия Янковского.

— Одна из стоящих в толпе женщин стала подходить к милиционерам и снимать каждого на телефон, — описывала события того дня Анастасия. — В какой-то момент один из сотрудников выбил у нее мобильный и так ударил ее, что она упала. Это нечестно и несправедливо, посчитала я. Все сотрудники были в масках, поэтому, чтобы понять, кто именно это сделал, я подбежала к обидевшему женщину милиционеру и сорвала с него маску.

Некоторое время Анастасия провела под стражей в СИЗО, позже ее отпустили домой под личное поручительство друзей. Теперь женщина в ожидании суда.