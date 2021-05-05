«Мое путешествие будет долгим». О чем на волю пишут заключенные

Источник материала: Tut.by

«Со здоровьем все более-менее <…>. У меня к вам есть просьба. Вы мне больше деньги не шлите. <…> А вот газеты… Если можно выписать, то кроссвордов», — написал жителям агрогородка Сеница политзаключенный Алексей Романов. Сейчас послания тем, кто находится за решеткой, пишут не только по отдельности, но целыми дворами и даже населенными пунктами. Мы попросили их жителей поделиться с TUT.BY ответами, которые приходят им из СИЗО и колоний.



Фото в редакцию прислали жители Сеницы

Переписываться с политзаключенными жители агрогородка Сеница, что в Минском районе, стали с сентября. От себя и агрогородка послания за решетку оправляет человек шесть-семь. Одна из девушек, например, рассказали нам местные, за это время послала 370 писем и получила 44 ответа. Другая отправила около сотни, а в своем почтовом ящике уже нашла — 16. (Напомним, нередко политзаключенные жалуются, что им не доходят письма с воли.) Что в них? Читаем.



Дмитрий Фурманов. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

22 марта письмо прислал Гродно">Дмитрий Фурманов, которого задержали еще в конце мая 2020-го во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты Светланы Тихановской. Обвинение ему предъявлено по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Суд начался в январе, но приговор пока не вынесен.



Письмо Дмитрия Фурманова. Фото в редакцию прислали жители Сеницы

«Добры дзень, <…> і жыхары аграгарадку Сенніца! — пишет Дмитрий Фурманов. — Нарэшце ёсць магчымасць на адказ. Бо ўсялякія суды, карцары дый галадоўні. Ну іх. Лепш ліставацца з цудоўнымі беларусамі, такімі, як вы, даражэнькія <…>.

Зараз у мяне ізноў усё добра, як і раней. Але шмат лістоў у чарзе — больш за сотню, чакаюць адказ ад мяне. І то добра! <…>.

Так, кожны дзень шпацырым на дворыку, дзе займаюся фізічнай культурай. Напрыклад, ужо, мо, дзясятачку уніз галавой зрабіць магу. Але чытаць зараз няма часу — лісты. Затое у Жодзіна, на Валадарцы шмат чытаў: Караткевіч, Купала, Колас ды іншыя. У Гародні прачытаў „Что делать?“ Чарнышэўскага і „Овод“ Войніч. Зараз калі-некалі „Братьев Карамазовых“ Дастаеўскага чытаю».



Письмо Дмитрия Фурманова. Фото в редакцию прислали жители Сеницы

Адрес для писем: тюрьма № 1, ул. Кирова, 1, г. Гродно, индекс: 230 023; Фурманову Дмитрию Александровичу.

«У меня, Слава Богу, все хорошо, живу себе, установленный режим не нарушаю»

Еще одно письмо жители Сеницы получили от Алексея Романова . В декабре мужчину судили за оскорбление президента (ст. 368 УК РБ). Его приговорили к году колонии общего режима — и сразу после приговора взяли под стражу в зале суда. По информации правозащитников, Романов инвалид второй группы, имеет онкологическое заболевание.



Алексей Романов. Фото: Елена Бычкова

«<…> У меня, Слава Богу, все хорошо, живу себе, установленный режим не нарушаю. А здесь это одно из главных критериев, — пишет Алексей Романов. — Со здоровьем все более-менее, скоро должно быть проведено плановое обследование. У меня к вам есть просьба. Вы мне больше деньги не шлите. <…> А вот газеты… Если можно выписать, то кроссвордов. Буду вам очень признателен.

Книги я собирать очень давно начал, сначала классику, потом о войне. У меня есть <…> «жития святых» 1896 года выпуска, все тома. Есть очень редкая книга, написанная Далем (это который составитель словаря). А несколько лет назад мне одна пожилая женщина (я ей ремонтировал дом под Гомелем и на чердаке в мешках обнаружил дореволюционные учебники, она их хотела на растопку пустить) отдала их мне.

Но больше уже не собираю ничего, устал от всего. Просто устал. Но чувство есть такое, что что-то еще не доделал… Есть задумка написать книгу, но задумка задумкой (и материала для написания выше головы), но образования то нет, филологического. Раньше пробовал писать статьи, очерки, люди знающие смотрели, даже печатали…

В общем, нужно выйти в первую очередь.



Отрывок из письма Алексея Романова. Фото: жители Сеницы

Очень рад, что сестре понравился город (Алексей Романов из Гомеля. — Прим. TUT.BY), а представляете, я живу рядом со Дворцом (Дворец Румянцевых и Паскевичей. — Прим. TUT.BY) и набережной. Летом (зимой, конечно, реже) почти каждый вечер гулял по набережной. А особенно люблю гулять в парке, когда идет хороший дождь, даже ливень. Говорят, что, если во время дождя у человека поднимается настроение и вообще тонус, то это признак демонической натуры. А я всего лишь люблю тишину и покой <…>. Вот такие у меня увлечения <…>.

Адрес для писем: ИК № 13, ул. Советская, 205, г. Глубокое, индекс 211 791; Романову Алексею Юлдашевичу.

«Честно говоря, я не смог разобрать, что написано в вашем письме, поэтому прошу от всей души, можете, пожалуйста, писать покрупнее»

В апреле жителям Сеницы пришло письмо от Сергея Гацкевича , который находится в Барановичском СИЗО. Сергей несовершеннолетний. По информации лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна», обвинение ему было предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках). В марте суд приговорил его к 3 годам воспитательной колонии.



Сергей Гацкевич. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

«Спасибо огромное за ваше письмо. За все время нахождения в данных местах (с 10 марта 2021 года) я еще ни разу не получал писем от незнакомых мне людей, — написал Сергей. — Вы будете первым таким человеком <…> Кстати, как бы я мог к вам обращаться?

Честно говоря, я не смог разобрать, что написано в вашем письме, поэтому прошу от всей души, можете, пожалуйста, писать покрупнее слова в письмах. Заранее огромное спасибо:)



Фото: жители Сеницы

<…> Можете в следующем письме рассказать о себе или даже показать себя <…>.

В общем, обо мне немного. У меня в моем положении и нахождении здесь довольно-таки все хорошо. Тут, конечно, не пятизвездочный отель, но я и не президент. Даже не знаю, о чем написать. Здесь ничего особо нет, единственное развлечение тут — это книги, отправка писем и шашки.

В общем, извините, что так мало написал, но я очень жду вашего ответа, и, пожалуйста, расскажите о себе».

Адрес для писем: СИЗО-6, ул. Брестская, 258 В, г. Барановичи, индекс 225 413; Гацкевичу Сергею Сергеевичу.

«А сейчас безумно жалею, что остановился в шаге от осуществления мечты»

Минчанка Анна живет в одной из многоэтажек рядом с «Площадью перемен». Недалеко находится дом Степана Латыпова , которого задержали в сентябре 2020-го по подозрению в участии в массовых беспорядках. Позже госканалы рассказали: якобы он собирался использовать яд против силовиков. В апреля 2021-го Следственный комитет сообщил, что завершил расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Латыпова. Обвинение ему предъявлено сразу по нескольким статьям УК.



Степан Латыпов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Письмо от Степана Анна получила 2 апреля. В нем он рассказывает о том, как остановился в шаге от мечты.

«Привет! Не могу понять, получаешь ли ты мои письма и открытки, — задается вопросом Степан. — В одном из них я просил рассказать о Дахабе. Где ныряла? На каких спотах, какие глубины? Что интересного видела? Как там фруктовая лавка Ибрагима <…>.



Фото в редакцию прислала Анна

Я был в Дахабе семь или восемь раз. Несколько раз селился возле «каньона». <…>. Но чаще в «Лагуне», где занимался виндсерфингом.

В 2015 получил сертификат фридайвера и впервые нырнул на двадцать метров. Потом десятки раз пытался преодолеть тридцать, но каждый раз упирался в поддувку маски — воздуха в легких уже не хватало на то, чтобы выровнять давление. Казалось, что маска, словно огромный вантуз, сейчас вытянет лицо и легкие.

Крайний раз я сдался, когда глубинометр показал 29,7 метра. Так случается в жизни… у каждого есть свой предел. Хорошо, когда его знаешь. Тогда я испугался. Мне было больно и жутко. А сейчас безумно жалею, что остановился в шаге от осуществления мечты. Теперь былую форму не вернуть и предел не пройти. Нужно жить дальше. Обними дочку».

Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, индекс: 220 030; Латыпову Степану Сергеевичу.

«В определенный момент я начал ценить то, что имею, без оглядки на принятые в обществе стандарты»

Минчанка Александра живет в Новой Боровой. 23 апреля она получила письмо от своего приятеля Сергея Пацукевича . По словам девушки, обвинение молодому человеку предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК РБ (Участие в массовых беспорядках). Парень на данный момент не является политзаключенным.



Сергей Пацукевич. Фото: социальные сети

«Привет, Сашка! Сегодня, 13.04, был приятно удивлен. Получил твою с Антохой весточку. Мерси <…>, — пишет Сергей. — Коротко о себе. Душевное равновесие сохраняю. Здоровье берегу. То, что пришлось пережить за эти полгода, не хочу даже вспоминать. Сейчас максимально собран, в ожидании апогея. А там лети в свой лагерь цаца и бывай здоров. Все, как в мультике про луковицу Чиполлино. Все умные и порядочные должны сидеть в тюрьме. Зазеркалье. Ну его, не будем о грустном.



Отрывок из письма Сергея Пацукевича. Фото в редакцию прислала Александра

Из увлечений. Часто и много читаю. Это топовое увлечение, однозначно. Хорошо, что оно мне здесь доступно. <…>. Учу английский, иногда играю в шахматы. Отжимаюсь.

В определенный момент я начал ценить то, что имею, без оглядки на принятые в обществе стандарты. Работа, семья, дом, здоровье. При этом разум подсказывает, что как бы ты «правильно» не поступил, все это можно потерять одним днем. Причины могут быть разные, многие из них нам не подконтрольны… <…>.



Конверт, в котором Александре пришло письмо от Сергея. Фото в редакцию прислала Александра

Мне пишет огромная армия друзей и родных. Я не имею права вешать нос и унывать. Экзамен сдал, хоть и не планировал. Мое путешествие будет долгим, к сожалению…<…> Пишите, не забывайте. Заранее спасибо».

Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, индекс: 220 030; Пацукевичу Сергею Николаевичу.