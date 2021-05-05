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В Гродно разработали проект детального плана исторического центра. Будет презентация и общественные слушания
05.05.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на общественные обсуждения выставят градостроительный проект «Детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки». Можно будет посмотреть на экспозицию проекта, а также прислать местным властям свои замечания и предложения,
В проекте детального плана речь идет о старом центре города, который является памятником первой категории, а также близлежащих территорий.
Цели проекта такие:
Общественные обсуждения в форме информирования пройдут с 17 мая по 10 июня 2021 года.
Экспозиция будет выставлена в вестибюле управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета (пл. Антония Тызенгауза, 3). Посмотреть на проект можно будет с 17 по 31 мая этого года.
Время работы: с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник — пятница.
Презентовать проект будут 25 мая в 15.00 в Гродненского горисполкоме.
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В Гродно разработали проект детального плана исторического центра. Будет презентация и общественные слушания
В Гродно на общественные обсуждения выставят градостроительный проект «Детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической...
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