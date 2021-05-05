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В Гродно разработали проект детального плана исторического центра. Будет презентация и общественные слушания

05.05.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на общественные обсуждения выставят градостроительный проект «Детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки». Можно будет посмотреть на экспозицию проекта, а также прислать местным властям свои замечания и предложения, сообщается на сайте Гродненского горисполкома.


В проекте детального плана речь идет о старом центре города, который является памятником первой категории, а также близлежащих территорий.

Цели проекта такие:

  • поддержание градостроительной ценности территории исторического ядра города;
  • рациональное использование его историко-культурного потенциала;
  • усиление привлекательности городского центра для инвестиционной и предпринимательской деятельности;
  • использование туристического потенциала территорий;
  • создание для горожан и туристов благоприятной, безопасной, безбарьерной, полноценной и разнообразной среды;
  • формирование современного и жизнеспособного публичного пространства;
  • комплексное развитие данной территории.

Фото: grodno.gov.by

Общественные обсуждения в форме информирования пройдут с 17 мая по 10 июня 2021 года.

Экспозиция будет выставлена в вестибюле управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета (пл. Антония Тызенгауза, 3). Посмотреть на проект можно будет с 17 по 31 мая этого года.

Время работы: с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник — пятница.

Презентовать проект будут 25 мая в 15.00 в Гродненского горисполкоме.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения принимаются с 17 мая по 10 июня 2021 года в письменном виде. Отправить свои замечания можно по следующим адресам:

  • Гродненский городской исполнительный комитет, пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно,
  • по электронной почте: arhitektura@gorod.grodno.by
  • или используя сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Гродненского горисполкома: grodno.gov.by.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на общественные обсуждения выставят градостроительный проект «Детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической...
 
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