Награду ветерана Ивана Алешкевича передали его дочери спустя десятилетия

Источник материала: БT

Орден Великой Отечественной войны 2-й степени спустя десятилетия вернулся на родину. Награду нашего земляка, ветерана Ивана Алешкевича, сегодня передали его дочери Галине Бородко из Солигорска. Орден был случайно найден в пустыне Израиля в ходе армейских учений солдатом израильской армии Анатолием Ковалерчиком, уроженцем Бобруйска. После долгих поисков удалось установить личность обладателя награды и вернуть семейную реликвию. Известно только, что после смерти отца в 1995 году орден на память забрал старший сын Ивана Алешкевича, который жил в Ташкенте. Каким образом награда попала в Израиль, остается загадкой.

Владельца награды установили по номеру ордена. В поисках ветерана из Беларуси принимали участие поисковые отряды Литвы, Латвии, Эстонии и даже Мексики. Особую работу провела ассоциация русскоговорящих женщин в Израиле.



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