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Награду ветерана Ивана Алешкевича передали его дочери спустя десятилетия

05.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Орден Великой Отечественной войны 2-й степени спустя десятилетия вернулся на родину.  Награду нашего земляка, ветерана Ивана Алешкевича, сегодня передали его дочери  Галине Бородко из Солигорска.  Орден был случайно найден в пустыне Израиля в ходе армейских учений солдатом израильской армии  Анатолием Ковалерчиком, уроженцем Бобруйска.  После долгих поисков удалось установить личность обладателя награды и вернуть семейную реликвию.  Известно только, что после смерти отца в 1995 году орден на память забрал старший сын Ивана Алешкевича, который жил в Ташкенте. Каким образом награда попала в Израиль,  остается загадкой.  

Владельца награды установили по номеру ордена. В поисках ветерана из Беларуси принимали участие поисковые отряды Литвы, Латвии, Эстонии и даже Мексики. Особую работу провела ассоциация русскоговорящих женщин в Израиле.

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Орден Великой Отечественной войны 2-й степени спустя десятилетия вернулся на родину.  Награду нашего земляка, ветерана Ивана Алешкевича, сегодня передали его...
 
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