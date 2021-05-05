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На Радуницу в Могилеве будут работать дополнительные маршруты транспорта. Вот список

05.05.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Могилевоблавтотранс» организует дополнительные маршруты для жителей города на Радуницу. Они будут работать 11 мая с 9.00 до 16.00.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Дополнительные автобусы пустят по маршрутам:

  • № 3к, Автовокзал — Могилевоблнефтепродукт (через Голынец);
  • № 9к, Площадь Ленина — пос. Пашково;
  • № 12, Областная больница — микрорайон Юбилейный;
  • № 13, Площадь Орджоникидзе — улица Гагарина — проспект Шмидта — поселок Броды-1 (кладбище);
  • № 20, Площадь Орджоникидзе — завод вентзаготовок;
  • № 21, Площадь Орджоникидзе — деревня Новоселки;
  • № 32к, Площадь Ленина — Пашковское кладбище;
  • № 34, Автовокзал — деревня Гаи;
  • № 51, Улица Фатина — Юго-восточное кладбище (через проспект Димитрова, проспект Пушкинский, улицу Островского, проспект Шмидта).

11 мая пустят и дополнительные троллейбусы.

По маршруту № 6 Любуж — ТЭЦ-2:

время отправления от конечного остановочного пункта «Любуж»:

9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00.

время отправления от конечного остановочного пункта «ТЭЦ-2»:

9.41, 10.01, 10.21, 10.41, 11.01, 11.21, 11.41, 12.01, 12.21, 12.41, 13.01, 13.21, 13.41, 14.01, 14.21, 14.41.

По маршруту № 3 Пл. Орджоникидзе — ТЭЦ-2:

время отправления от конечного остановочного пункта «пл. Орджоникидзе»:

9.02, 9.55, 10.12, 11.06, 11.24, 12.16, 12.44, 13.35, 13.53, 14.48.

время отправления от конечного остановочного пункта «ТЭЦ-2»:

9.37, 10.29, 10.51, 11.39, 12.04, 12.56, 13.20, 14.11, 14.27.

 
 
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Добраться до мест захоронений жители города смогут на дополнительных автобусах и троллейбусах.
 
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