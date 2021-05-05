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На Радуницу в Могилеве будут работать дополнительные маршруты транспорта. Вот список
05.05.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Могилевоблавтотранс»
Дополнительные автобусы пустят по маршрутам:
11 мая пустят и дополнительные троллейбусы.
По маршруту № 6 Любуж — ТЭЦ-2:
время отправления от конечного остановочного пункта «Любуж»:
9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00.
время отправления от конечного остановочного пункта «ТЭЦ-2»:
9.41, 10.01, 10.21, 10.41, 11.01, 11.21, 11.41, 12.01, 12.21, 12.41, 13.01, 13.21, 13.41, 14.01, 14.21, 14.41.
По маршруту № 3 Пл. Орджоникидзе — ТЭЦ-2:
время отправления от конечного остановочного пункта «пл. Орджоникидзе»:
9.02, 9.55, 10.12, 11.06, 11.24, 12.16, 12.44, 13.35, 13.53, 14.48.
время отправления от конечного остановочного пункта «ТЭЦ-2»:
9.37, 10.29, 10.51, 11.39, 12.04, 12.56, 13.20, 14.11, 14.27.
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Добраться до мест захоронений жители города смогут на дополнительных автобусах и троллейбусах.
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