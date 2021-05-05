Барановичская газета Intex-press получила еще один штраф за «экстремистское» интервью с Тихановской

Источник материала: Tut.by

5 мая Экономический суд Брестской области рассмотрел административное дело в отношении издательского дома «Интекс-пресс» за распространение СМИ запрещенной информации. Поводом для разбирательства стало опубликованное на страницах газеты интервью экс-кандидата на президентских выборах 2020 года Светланы Тихановской, которое недавно признали экстремистскими материалами .



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Протокол в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» составили в апреле. Как сообщается в документе, газета распространила в интервью Светланы Тихановской не соответствующую действительности информацию, которая «подрывает авторитет государственной власти».

— В интервью Тихановская дискредитирует и подвергает сомнению легитимность действующего президента Республики Беларусь, указывая на то, что выборы в августе были сфальсифицированы, Лукашенко недоговороспособен, рассказывает о создании ее командой — Координационным советом — менторских программ для дворов, об уделении внимания объединенным стачкомам, профсоюзам, о преследовании цели новых выборов, акцентирует внимание на незаконности действий правоохранительных органов по задержанию отдельных граждан, при отбытии ими административных взысканий в виде ареста, а также, подводя итог указанной деструктивной направленности информации, обращается к жителям города Барановичи и других регионов Республики Беларусь, указывая на отсутствие возможности выйти на большие марши и желание перемен, с призывом не сдаваться и бороться всякими доступными способами с действующей властью, — зачитал в суде текст протокола представитель истца, добавив, что, по его мнению, информация в интервью «направлена на пропаганду экстремистской деятельности» и способна «нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

— Какие конкретно экстремистские высказывания содержатся в данной публикации, призывы к свержению общественного строя и так далее? — уточнил судья

— Ну, здесь у меня с собой информации такой подробной нет. Дело вел другой сотрудник органов внутренних дел, — ответил представитель истца — старший инспектор по разрешительной работе ООПП Барановичского ГОВД Игорь Мицура. Он отметил, что более подробная информация есть в материалах административного дела.

Истец также попросил приобщить к материалам административного дела копию официального прокурорского предупреждения, вынесенного главреду Intex-press Владимиру Янукевичу, решения суда Барановичей, который ранее оштрафовал его же за электронную и видеоверсии интервью с Тихановской, а также экспертное заключение областной экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия либо отсутствия в ней признаков проявления экстремизма. Судья озвучил, что председателем этой комиссии является зампред Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, а заместителем — начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Татьяна Гагакова. Кроме того, к материалам дела приобщили решения суда города Барановичи и Барановичского района, который признал интервью с Тихановской экстремистскими материалами .

Адвокат Владимира Янукевича попросила истца назвать, какая информация в публикации не соответствует действительности, как указано в протоколе.

— Что конкретно, не скажу. Я в полной мере не владею информацией по данному вопросу, — ответил представитель истца.

Сам Владимир Янукевич вины не признал. Он сообщил, что интервью со Светланой Тихановской редакция решила подготовить после многочисленных обращений читателей, и подчеркнул, что никаких призывов к экстремистской деятельности он в материале не видит. Большая часть публикации была посвящена личным переживаниям собеседницы.

— Как любое интервью, интервью с Тихановской носит субъективный характер. Это оценочные суждения человека, — сообщил главред.

Адвокат Владимира Янукевича также сообщила, что они намерены оспаривать заключение экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма.

— Заключение содержит ненаучные формулировки. Например, в заключении указано: «В ходе интервью интервьюируемое лицо использовало следующие высказывания: «политический кризис в Беларуси», «выборы сфальсифицированы», «режим», «особое внимание стачкомам», «Координационный совет», «политзаключенные», «ужасные репрессии режима». Указанные слова и словесные конструкции не отражают фактической действительности политической жизни Республики Беларусь, подвергают необъективному сомнению правомерные действия государственный органов страны, носят признаки разжигания социального конфликта в обществе». Мы считаем, что данная позиция неаргументированная. Ни одна комиссия не может запретить в средствах массовой информации говорить о том, что в Беларуси присутствует политический кризис. Это оценочное суждение. Точно так же, как «режим», «особое внимание стачкомам», «Координационный совет», — сообщила адвокат.

Дебаты в суде вызвала и еще одна фраза из интервью: «Бороться всякими доступными способами». По мнению Владимира Янукевича, Светлана Тихановская имела в виду исключительно законные средства. Истец с этим не согласился:

— Бороться всеми доступными способами, по моему мнению, это как законными, так и незаконными способами. <…> Они могут выражаться в каких-то активных насильственных действиях на улицах нашей страны, организации каких-то групп людей, в которые могут входить и лица, ранее судимые, ведущие асоциальный образ жизни и так далее, которые могут совершать вот эти «доступные способы», в том числе и незаконные. По моему мнению, здесь призыв направлен [бороться] всякими доступными способами, в том числе и незаконными.

Заслушав стороны и изучив материалы дела, Экономический суд Брестской области признал «Издательский дом «Интекс-пресс» виновным в распространении СМИ информации, распространение которой запрещено, и назначил 150 базовых величин (4350 рублей) штрафа.

Напомним, ранее главреда Intex-press оштрафовали на 20 базовых величин (580 рублей) за электронную и видеоверсии интервью с Тихановской. Позже редакция узнала, что решением суда эти публикации признали экстремистскими материалами, и сняла их со своего сайта и YouTube-канала.

На днях Intex-press также получил от Министерства информации письменное предупреждение . Причина та же — интервью с Тихановской.



Владимир Янукевич

Также 4 мая редакция получила письмо от директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать». В нем говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». Ранее продавать газету отказались крупные торговые сети города .

Кроме того, по факту публикации милицией проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).