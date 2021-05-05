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В Гродно начнут регулировать движение электросамокатов и разработают мобильную карту «красных зон»
05.05.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродно станет первым городом Беларуси, где начнут регулировать движение электросамокатов. В городе будет разработана специальная мобильная карта, где будут обозначены «красные» зоны, где нельзя будет оставлять прокатные электросамокаты,
Сейчас в городе около 450 единиц электросамокатов, которые можно взять напрокат. Однако сейчас появилась проблема — транспорт хаотично разбросан по городу. Что иногда мешает пешеходам.
— Мы приняли решение о разработке мобильной карты. Мобильная карта по улицам города предусматривает наличие так называемых красных зон. Это и центральная часть города, и исторические здания, и памятники, возле которых, наверное, неправильным было бы наличие этих самокатов. Предприниматели с нами согласились. Мы пришли к тому, что если самокат попадает в красную зону, он будет автоматически блокироваться и владельцы будут убирать его из этого места, — рассказал начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.
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Гродно станет первым городом Беларуси, где начнут регулировать движение электросамокатов. В городе будет разработана специальная мобильная карта, где будут...
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