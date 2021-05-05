Генпрокуратура по делу Тихановского: обоснованно и подтверждено собранными доказательствами

Источник материала: БT

Дело Тихановского и его сообщников направлено в суд, сообщила Генпрокуратура. Как известно, на счету этой команды ряд преступлений. Они планировали организацию массовых беспорядков в стране в период подготовки и проведения выборов Президента в 2020 году. Для достижения своих целей использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к власти.





Анжелика Курчак, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в интернете публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году.





Тихановский С.Л. и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты Беларуси, проводили незаконные массовые мероприятия. Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После размещали видеосъемки с мероприятий в интернете, включая YouTube и Telegram-каналы, социальные сети.

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу - обвинение Тихановскому, Сакову, Попову, Лосику, Цыгановичу и Статкевичу предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами. Обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно.







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