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МАЗ передал Минску и областным центрам 10 новых электробусов
05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
10 новых электробусов презентует МАЗ. Бесшумные и экологически чистые, они будут курсировать по улицам столицы и областных центров. Отличие новых моделей - большой запас хода. Без подзарядки электробус сможет несколько раз пересечь любой город. Машины оснащены кондиционерами и USB-портами на каждом ряду сидений.
Среди преимуществ новых моделей также "теплые кнопки", просторные салоны, оборудованные места для людей с ограниченными возможностями.
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10 новых электробусов презентует МАЗ. Бесшумные и экологически чистые, они будут курсировать по улицам столицы и областных центров. Отличие новых моделей - большой...
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