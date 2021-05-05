МАЗ передал Минску и областным центрам 10 новых электробусов

Источник материала: БT

10 новых электробусов презентует МАЗ. Бесшумные и экологически чистые, они будут курсировать по улицам столицы и областных центров. Отличие новых моделей - большой запас хода. Без подзарядки электробус сможет несколько раз пересечь любой город. Машины оснащены кондиционерами и USB-портами на каждом ряду сидений.

Среди преимуществ новых моделей также "теплые кнопки", просторные салоны, оборудованные места для людей с ограниченными возможностями.



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