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В Минской области прошел автопробег ко Дню Победы
05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почти 100 километров по Минской области преодолели участники автопробега, посвященного Дню Великой Победы. Передвижную акцию под названием "Мы этой памяти верны!" провели представители Минского областного объединения профсоюзов и ветеранских организаций, молодежь и местная вертикаль. Автоэкипажи под государственными флагами проехали маршрутом Ждановичи - мемориальный комплекс "Линия Сталина" - Заславль - деревня Кирши. На каждой остановке к памятникам воинам Великой Отечественной и к местам боевой славы легли цветы. В честь наших героических предков прозвучали слова благодарности и скорби.
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Почти 100 километров по Минской области преодолели участники автопробега, посвященного Дню Великой Победы. Передвижную акцию под названием "Мы этой памяти верны!"...
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