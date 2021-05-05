В Минской области прошел автопробег ко Дню Победы

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Почти 100 километров по Минской области преодолели участники автопробега, посвященного Дню Великой Победы. Передвижную акцию под названием "Мы этой памяти верны!" провели представители Минского областного объединения профсоюзов и ветеранских организаций, молодежь и местная вертикаль. Автоэкипажи под государственными флагами проехали маршрутом Ждановичи - мемориальный комплекс "Линия Сталина" - Заславль - деревня Кирши. На каждой остановке к памятникам воинам Великой Отечественной и к местам боевой славы легли цветы. В честь наших героических предков прозвучали слова благодарности и скорби.





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