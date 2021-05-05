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Учащиеся столичной гимназии восстановили облик довоенной Хатыни
05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Возродить деревню из пепла. Учащиеся столичной гимназии № 75 восстановили облик довоенной Хатыни. Объемный макет презентовали в мемориальном комплексе. В основе только исторические сведения. Какой была Хатынь до трагедии - сюжет Елены Витко (видео).
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Возродить деревню из пепла. Учащиеся столичной гимназии № 75 восстановили облик довоенной Хатыни. Объемный макет презентовали в мемориальном комплексе. В основе ...
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