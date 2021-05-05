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Прогноз погоды на 6 мая
05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Днем 6 мая местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Внимание! ...
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