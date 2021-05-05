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В Минске откроют крытый мотодром

05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Научиться управлять байком.  В столичных мотошколах снова ажиотаж.  Так, в ДОСААФ Московского района каждый день занимаются десятки желающих сесть за руль мотоцикла. 

Уроки вождения на двухколесном преподают и подросткам.  Лучшие юные байкеры  участвуют в городских соревнованиях.  Тут же практикуются  и те, у кого есть водительские права категории "А".  Для их организация до конца года планирует открыть крытый мотодром.

Сотрудники ГАИ регулярно посещают занятия.  Мотолюбителям напоминают правила дорожного движения, дают советы по безопасному вождению.


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Теги: Минск
 
 
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Научиться управлять байком.  В столичных мотошколах снова ажиотаж.  Так, в ДОСААФ Московского района каждый день занимаются десятки желающих сесть за руль...
 
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