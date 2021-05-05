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Память о Великой Отечественной - мощный фундамент для противостояния фальсификациям истории. Сегодня к мемориалу "Партизанам земли Нарочанской" возложили цветы госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и начальник инспекции природоохраны Юрий Тертель. Воспитание наследников великой Победы по сей день остается важной задачей, которая лежит не только на родителях. О подвигах и уважении к исторической правде шла речь в Нарочанской школе № 2. Александр Вольфович пообщался с учениками и педагогами. Не остались без внимания темы недопущения героизации нацизма, оправдания военных преступников, а также попытки исказить правду.

Госсекретарь привез школе книги белорусских писателей, а также исторический сувенир. К слову, подарком для Нарочанского края стало и открытие нового здания межрайонной инспекции природоохраны.





