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Госсекретарь Совбеза возложил цветы к мемориалу "Партизанам земли Нарочанской"

05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Память о Великой Отечественной - мощный фундамент для противостояния фальсификациям истории.  Сегодня к мемориалу "Партизанам земли Нарочанской"  возложили цветы госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и начальник инспекции природоохраны Юрий Тертель. Воспитание наследников великой Победы по сей день остается важной задачей, которая лежит не только на родителях. О подвигах и уважении к исторической правде шла речь в Нарочанской школе № 2. Александр Вольфович пообщался с учениками и педагогами. Не остались без внимания темы недопущения героизации нацизма, оправдания военных преступников, а также попытки исказить правду.

Госсекретарь привез школе книги белорусских писателей, а также исторический сувенир.  К слову, подарком для Нарочанского края стало и открытие нового здания межрайонной инспекции природоохраны. 


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Память о Великой Отечественной - мощный фундамент для противостояния фальсификациям истории.  Сегодня к мемориалу "Партизанам земли Нарочанской"  возложили цветы...
 
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