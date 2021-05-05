За жизнь 12-летнего Ромы борются медики ожогового центра вместе с российскими коллегами

Источник материала: БT

Юного героя сегодня поддерживает вся Беларусь. Храбрый поступок, отмечают все, не по годам. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив ожоги 60 % тела, а также многочисленные порезы. За жизнь мальчика из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Поддерживает героя и вся Беларусь.

Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви.



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