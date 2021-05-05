|
За жизнь 12-летнего Ромы борются медики ожогового центра вместе с российскими коллегами
05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Юного героя сегодня поддерживает вся Беларусь. Храбрый поступок, отмечают все, не по годам. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив ожоги 60 % тела, а также многочисленные порезы. За жизнь мальчика из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Поддерживает героя и вся Беларусь.
Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юного героя сегодня поддерживает вся Беларусь. Храбрый поступок, отмечают все, не по годам. 12-летний Рома вынес на руках своего младшего брата из пожара,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)