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За жизнь 12-летнего Ромы борются медики ожогового центра вместе с российскими коллегами

05.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юного героя сегодня поддерживает вся Беларусь.  Храбрый поступок, отмечают все,  не по годам. 12-летний Рома  вынес на руках своего младшего брата из пожара, получив  ожоги 60 % тела, а также многочисленные порезы.  За жизнь мальчика  из Мядельского района продолжают бороться медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве  с российскими коллегами. Поддерживает героя и вся Беларусь.

Люди записывают видеообращения с хештегом  #РомаЖиви. 

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Юного героя сегодня поддерживает вся Беларусь.  Храбрый поступок, отмечают все,  не по годам. 12-летний Рома  вынес на руках своего младшего брата из пожара,...
 
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