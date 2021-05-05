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В Беларуси стало на шесть политзаключенных больше
05.05.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще шесть человек признаны политзаключенными в Беларуси. Об этом
Политзаключенными признаны Михаил Фираго, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич, Игорь Горченюк. Они были осуждены к лишению свободы по статьям 293 (Массовые беспорядки) и 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.
Михаил Фираго был осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его обвиняют в блокировании транспорта в Минске 10 августа. Мужчине вынесли приговор 24 декабря.
Виталия Шитикова осудили на два года «химии» в Новополоцке 21 января. Обвинение утверждает, что 10 августа в Новополоцке он шел впереди группы граждан, на запрещающий сигнал светофора, перекрывал движение транспорта, громко кричал: «Жыве Беларусь!», «Позор», «Уходи!», аплодировал, нецензурно выражался в сторону представителей правоохранительных органов.
Тренера футбольной школы «Динамо-Брест» Вадима Чепелевича
Правозащитники расценивают приговоры этим людям как «политическое преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь».
По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», политзаключенными в Беларуси признаны 369 человек.
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Теперь, по данным правозащитников, их 369.
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