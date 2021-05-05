МВД сообщило о спецоперации по задержанию 11 человек. Их обвиняют в беспорядках в Мозыре в августе

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба МВД сообщила о спецоперации по задержанию 11 человек, которую провели 4 мая с участием СОБРа и ОМОНа. Ведомство заявляет, что задержанные принимали участие в беспорядках в Мозыре 11 августа 2020 года.



Фото: скриншот из видео МВД

По информации МВД, задержанные распыляли в правоохранителей газовые баллончики и бросали в них камни, в результате чего пострадал один человек и были повреждены служебные авто. Также ведомство сообщает: 11 августа для того, чтобы остановить их, были сделаны предупредительные выстрелы в воздух.

МВД опубликовало видео. В нем показаны кадры с чьего-то телефона: на них молодой человек едет в легковом авто с вывешенным за окном бело-красно-белым флагом. В видео также продемонстрирован камень и разбитое лобовое стекло автобуса.

Возраст десяти задержанных — от 17 до 27 лет, их в МВД называют участниками «местной околофутбольной группировки праворадикальной направленности». Еще одному задержанному 54 года. По данным милиции, четверо задержанных ранее судимы.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти», — сказано в сообщении.