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МВД сообщило о спецоперации по задержанию 11 человек. Их обвиняют в беспорядках в Мозыре в августе
05.05.2021 19:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба МВД
По информации МВД, задержанные распыляли в правоохранителей газовые баллончики и бросали в них камни, в результате чего пострадал один человек и были повреждены служебные авто. Также ведомство сообщает: 11 августа для того, чтобы остановить их, были сделаны предупредительные выстрелы в воздух.
МВД опубликовало видео. В нем показаны кадры с чьего-то телефона: на них молодой человек едет в легковом авто с вывешенным за окном бело-красно-белым флагом. В видео также продемонстрирован камень и разбитое лобовое стекло автобуса.
Возраст десяти задержанных — от 17 до 27 лет, их в МВД называют участниками «местной околофутбольной группировки праворадикальной направленности». Еще одному задержанному 54 года. По данным милиции, четверо задержанных ранее судимы.
«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти», — сказано в сообщении.
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По информации МВД, спецоперацию провели с участием СОБРа и ОМОНа.
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