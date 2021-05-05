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Внимание! На четверг объявлен оранжевый уровень опасности

05.05.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики снова предупреждают о сильном ветре. На четверг объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Последствия сильного ветра 3 мая. Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

«Днем 6 мая во многих районах страны и в Минске ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили синоптики.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен и на понедельник, и на вторник. Ветер принес немало проблем.

По предварительному прогнозу, 6 мая на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4…11 °С, максимальная днем +8…15 °С.

 
Теги: Минск
 
 
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«Днем 6 мая во многих районах страны и в Минске ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с», - сообщили синоптики.
 
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