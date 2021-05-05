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Внимание! На четверг объявлен оранжевый уровень опасности
05.05.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики снова предупреждают о сильном ветре. На четверг объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.
«Днем 6 мая во многих районах страны и в Минске ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили синоптики.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
Напомним, оранжевый уровень опасности был объявлен и на
По предварительному
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«Днем 6 мая во многих районах страны и в Минске ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−20 м/с», - сообщили синоптики.
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