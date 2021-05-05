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Минск преобразился ко Дню Победы

05.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 15 километров декоративной ткани и десятки артконструкций. Минск преобразился ко Дню Победы. Основные тематические инсталляции расположили вдоль главных магистралей - это проспекты Победителей и Независимости. Атмосферу победного мая также придают яблоневый цвет и тюльпаны. О том, как выглядит праздничный город, Елена Витко.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама": "В данном месте установлена новая конструкция - орден Великой Отечественной войны. Эта работа выполнено досконально, максимально приближена к правильной визуализации этого ордена. Высота 4 метра".

Этот орден стал первой советской наградой времен Великой Отечественной войны. И сегодня  в знак памяти о каждом герое его изображение в масштабе разместили по всему городу. Среди конструкций с историей и эта артсвеча на Октябрьской. На ней черно-белая хроника. А рядом  звездная аллея. На Независимости же установили объемные фотозоны и тематическое панно.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама": "Это 40-метровая конструкция, которая состоит из 66 металлических модулей. Каждый модуль состоит из 120 флажков. И каждый флажок вручную крепится за 3 стороны. Одна сторона остается свободной. На ветру, которые всегда присутствует на этой площади, любая картинка из года в год выглядит живой".

Символично - на фоне мирного неба развевается и белорусский флаг. Национальная символика неспроста дополняет эту и другие композиции. Празднование Великой Победы в этом году совпало с Днем Государственного герба и Государственного флага. И, конечно, оформление площади с главным флагштоком особое. Красно-зеленая гамма сочетается с победным колоритом: бордовый, желтый, оранжевый - словно все оттенки Вечного огня.

Акцент в этом году сделан не только на цвета, но и цветы Победы. Эта 4-метровая конструкция появилась впервые. На ней большой букет красных тюльпанов. К слову, распустились они не только на композиции, красочная феерия и вдоль городских улиц.

Чтобы бутоны раскрылись к 9 Мая, луковицы высадили еще осенью. Не только тюльпаны,  но и крокусы, нарциссы, гиацинты - всего 150 тысяч цветов. Также тематические композиции дополнили виолы.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП "Минскзеленстрой": "Если говорить традиционно о Дне Победы, то это праздничный салют в честь большой даты, это тематика - звезда красная, которая всегда ассоциировалась с Победой. Вот в цветниках используются эти элементы. Если говорить о проспекте Дзержинского, где воинские захоронения, там памятная лента с гвоздиками в память о погибших и защищавших нашу Родину".

Жители Минска:

"Это придает настрой, когда украшают, когда солнечная погода. 9 Мая у меня ассоциируется с цветением садов, с музыкой "День Победы", с радостью".

"Для меня это святой праздник, потому что мой отец (к сожалению, он уже ушел из жизни) - участник Великой Отечественной войны. Он был награжден, и медали, и ордена, он защищал Москву. Поэтому всегда со слезами на глазах встречаешь этот праздник".

Эмоциональный, памятный, светлый День Победы. Один на всех. Цена которого - мирная жизнь. И каждый год яблоневый цвет  как напоминание об этом молодому поколению. 

 
Теги: Минск
 
 
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Более 15 километров декоративной ткани и десятки артконструкций. Минск преобразился ко Дню Победы. Основные тематические инсталляции расположили вдоль главных...
 
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