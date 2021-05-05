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Штурман с одобрения Сталина

После Великой Отечественной войны ему предлагали поступить в Военно-воздушную академию им. Жуковского. Но гражданская жилка, гражданские мотивы перевесили тогда, несмотря на то, что у него были хорошие рекомендации командования, он все-таки не поехал туда сдавать экзамены, а вернулся в 1946 году на свою родину.

Отчий дом Булацкого находится в д. Мартыновке

После войны воспитывал племянников

Булацкий стал первым деканом факультета журналистики БГУ

Был взят с самого начала очень правильный курс на соединение теоретической подготовки будущих журналистов с практикой. Ведь первый "призыв" профессоров факультета журналистики - это были все журналисты, хорошо известные в Беларуси.

Булацкий взрастил около 20 кандидатов и докторов наук

Декан и футбольный болельщик

Династия Булацких в журналистике продолжается в третьем поколении

Я никогда не забуду его бережное отношение к хлебу. Если оставались крошки на столе, он рукой их смахивал в другую руку и съедал. Закидывал в рот. Это те люди, которые пережили войну, они знают цену каждой крошке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Малоизвестные факты о легенде журналистики и военного неба Григорие Булацком Весьма символично, что именно на этот день пришелся большой юбилей настоящей глыбы отечественной журналистики. 5 мая исполнилось бы 100 лет первому декану...

Весьма символично, что именно на этот день пришелся большой юбилей настоящей глыбы отечественной журналистики. 5 мая исполнилось бы 100 лет первому декану факультета журналистики БГУ Григорию Булацкому. Основатель научного направления "История белорусской журналистики" и автор учебников. Легенда не только журналистики, но и военного неба.Штурман Булацкий прошел Великую Отечественную войну. Совершил более 80 боевых вылетов, последний из которых пришелся на 13 мая 1945-го. Получил тяжелое ранение, а затем инвалидность.Тем не менее, старая травма не помешала ему проложить путь для множества профессиональных журналистов. Жизнь вне кафедры - эмоциональный портрет составилаКрутые виражи штурмана Григория Булацкого. Он также рассекал небо на “Бостон-А-20”. Знаменитый бомбардировщик-торпедоносец во время войны. В отличие от других - именной. Булацкий, Ульянов и Петров - "экипаж дружных" купили машину на собственные средства. Поступок оценил лично Сталин. Более 80 боевых вылетов и тяжелое ранение - перелом позвоночника. 24-летний юноша пролежал 9 месяцев в гипсе.Родная Мартыновка - сюда вечно занятой декан факультета журналистики Булацкий приезжал каждое лето. Сам, потом с детьми. Его "Волгу" до сих пор помнят местные жители. Дело, которое не терпело отлагательств, - посадка картофеля.Пастораль Булацких. Дом местные хорошо знают, ведь Гриша Васильчикова и Адарки - так ласково называли его в деревне - стольким здесь помог. Крепкий хозяйственник не переносил только одного.Раньше тут стоял деревянный сруб - в нем Булацкие жили вплоть до 60-ых. Когда же гнездо стало ветшать, Григорий Васильевич построил родителям новый дом. Сейчас он относится к местному ЖКХ.Кров обеспечил и племянникам. После войны пришлось воспитывать сирот. Об этом знали не многие в его окружении.Марийка, а ныне Мария Павловна вспоминает дядю Гришу охотно. Самые дорогие сердцу воспоминания и подарки от него. 4 года она - студентка техникума пищевой промышленности - прожила в одной комнате и без того большой семьи в общежитии на Московской.А его личная мечта об истфаке после войны разбилась о реальность. Мест в БГУ не было. Поэтому фронтовику предложили вакантный филфак. Чуть позже он возглавил совсем немногочисленное отделение журналистики - всего 25 человек. И это во время бума популярных печатной прессы, радио и молодого телевидения.Солидный ученый, талантливый педагог. Он взрастил около 20 кандидатов и докторов наук. Сегодня на журфаке в именной аудитории до сих пор преподают его студенты.И только близкие знали, что за строгостью и порой крутым нравом скрывалось доброе сердце. А еще юношеский азарт - до последних лет занимался спортом и активно болел за наших на футболе.Ген, видимо, и тут сработал - внук сегодня возглавляет один из самых рейтинговых телеканалов Белтелерадиокомпании "Беларусь 5".В руках у крупного руководителя с известной фамилией более сотни подчиненных и дедушкины награды. Самая почетная - орден Красной Звезды - третий по значению в Союзе.И цену Победе. Не зря 9 Мая для Булацкого и семьи - святой праздник. Повод расчехлить баян и спеть любимые строчки... Расцветали яблони и груши… Мажорные мотивы, под которые стоит вспомнить Мастера.